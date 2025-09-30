Delegada descarta assalto e diz que duplo homicídio no Danúbio Azul foi execução

Brenda Assis e Vinícius Santos atualizado em 30/09/2025 às 21h27

A delegada da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, Lucélia Constantino, descartou que Ariel Pina e Allyson Ortiz Braga foram assassinados durante um assalto. O crime aconteceu no começo da noite desta terça-feira (30), em um lava-jato localizado na Rua Álvares Penteado, região do Bairro Danúbio Azul, em Campo Grande.

Para o JD1, a delegada falou pouco sobre o caso, uma vez que as equipes de investigadores do GOI (Grupo de Operações e Investigações) estão em diligências para localizar os suspeitos.

Apesar disso, pode adiantar que o crime seria uma execução.

Os criminosos teriam chegado ao endereço indicado em um Ford Ka, fugindo logo após efetuar os disparos.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e do Batalhão de Choque atuaram na ocorrência. Os fatos seguem sendo investigados pelas autoridades policiais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também