Os novos semáforos instalados no cruzamento da Avenida Rachid Neder com a Rua Arthur Jorge e a Avenida Monte Castelo começaram a operar nesta quinta-feira (23), em Campo Grande. A mudança faz parte das obras de reordenamento do trânsito na região, mas o primeiro dia de funcionamento foi marcado por dúvidas entre os motoristas e reclamações sobre a nova dinâmica do cruzamento.

Durante a manhã, quem passou pelo local encontrou trânsito mais lento e condutores tentando entender como realizar algumas conversões. Um dos principais questionamentos foi em relação à conversão à esquerda para quem trafega pela Avenida Rachid Neder, situação que gerou incerteza e exigiu mais atenção dos motoristas.

O comerciante José Nunes, que utiliza o trecho diariamente, disse que a sinalização ainda gera insegurança.

"Passo por aqui todos os dias e hoje ficou bem confuso. Quem está descendo a Rachid Neder e quer virar para o outro lado fica perdido. A gente não sabe se espera os carros passarem, se para no meio da pista ou qual é o momento certo de fazer a conversão. Não tem um semáforo indicando essa conversão, ou se pode realizar, e isso deixou muita gente sem saber o que fazer", reclama.

A aposentada Edite Paiva, moradora da região, também afirmou que percebeu dificuldades entre os condutores logo nas primeiras horas de funcionamento do novo sistema.

"Vi muita gente reduzindo de repente e outros motoristas sem saber para onde seguir. É uma mudança grande e acredito que ainda vai levar um tempo para todo mundo se acostumar", afirmou.

A retirada da rotatória faz parte das obras de reordenamento viário executadas pela Prefeitura de Campo Grande. Antes da implantação dos semáforos, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) realizou serviços de drenagem e removeu a estrutura que existia no cruzamento. A expectativa do município é que a semaforização melhore a fluidez e aumente a segurança no local, principalmente nos horários de pico.

Enquanto a adaptação não acontece, motoristas pedem ajustes na sinalização e mais orientação para evitar dúvidas e reduzir os riscos de acidentes em um dos cruzamentos mais movimentados da região.