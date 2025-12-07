Disparos assustam moradores e PM encontra cápsulas no bairro Cruzeiro

A madrugada deste domingo(7), no bairro Cruzeiro, foi marcada por tensão, após moradores ouvirem disparos de arma de fogo e acionarem a Polícia Militar. A denúncia indicava que tiros haviam sido feitos na rua, e parte do episódio teria sido registrada pelas câmeras de segurança de uma residência próxima.

Ao chegar ao local, os policiais não localizaram nenhum suspeito. A moradora que fez a denúncia relatou que os disparos ocorreram em frente à casa de um vizinho e disponibilizou as imagens gravadas.

No endereço suspeito, o morador afirmou que o possível autor dos disparos seria seu primo, de 45 anos, policial militar. Segundo ele, o familiar esteve no local para ajudá-lo a tentar abandonar o uso de drogas. No entanto, relatou que, na hora do episódio, o primo estava exaltado, motivo pelo qual preferiu não atendê-lo no portão. O morador disse ter ouvido aproximadamente três disparos.

Após a chegada do oficial responsável e da orientação para que se deslocasse à delegacia, mudou sua versão e passou a negar os fatos relatados antes. O pai do morador também compareceu e reforçou a nova versão.

Durante a varredura, os policiais localizaram três cápsulas deflagradas de munição calibre 9 mm, espalhadas pela rua, confirmando que houve disparos na área.

O boletim de ocorrência foi registrado na Depac Cepol, e as imagens fornecidas pela moradora ficaram armazenadas no telefone funcional da equipe, disponíveis para entrega mediante solicitação das autoridades competentes.

