Menu
Menu Busca domingo, 07 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Disparos assustam moradores e PM encontra cápsulas no bairro Cruzeiro

Madrugada teve denúncia de tiros, mudança de versões e apreensão de cápsulas calibre 9 mm

07 dezembro 2025 - 11h40Taynara Menezes
cepolcepol  

A madrugada deste domingo(7), no bairro Cruzeiro, foi marcada por tensão, após moradores ouvirem disparos de arma de fogo e acionarem a Polícia Militar. A denúncia indicava que tiros haviam sido feitos na rua, e parte do episódio teria sido registrada pelas câmeras de segurança de uma residência próxima.

Ao chegar ao local, os policiais não localizaram nenhum suspeito. A moradora que fez a denúncia relatou que os disparos ocorreram em frente à casa de um vizinho e disponibilizou as imagens gravadas.

No endereço suspeito, o morador afirmou que o possível autor dos disparos seria seu primo, de 45 anos, policial militar. Segundo ele, o familiar esteve no local para ajudá-lo a tentar abandonar o uso de drogas. No entanto, relatou que, na hora do episódio, o primo estava exaltado, motivo pelo qual preferiu não atendê-lo no portão. O morador disse ter ouvido aproximadamente três disparos.

Após a chegada do oficial responsável e da orientação para que se deslocasse à delegacia, mudou sua versão e passou a negar os fatos relatados antes. O pai do morador também compareceu e reforçou a nova versão.

Durante a varredura, os policiais localizaram três cápsulas deflagradas de munição calibre 9 mm, espalhadas pela rua, confirmando que houve disparos na área.

O boletim de ocorrência foi registrado na Depac Cepol, e as imagens fornecidas pela moradora ficaram armazenadas no telefone funcional da equipe, disponíveis para entrega mediante solicitação das autoridades competentes.

Reportar Erro
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caso foi registrado na Deam
Polícia
Mulher é esfaqueada e perde dois dentes ao salvar inquilina de feminicídio na Capital
Militar correu para salvar a menina
Polícia
VÍDEO: Bombeiros salvam vida de criança que se engasgou com bala em Corumbá
DEFRON incinera 14,5 toneladas de drogas em Dourados
Polícia
DEFRON incinera 14,5 toneladas de drogas em Dourados
Cabo do Exército Maria de Lourdes Freire Matos
Polícia
Soldado confessa feminicídio e incêndio de quartel em Brasília
Polícia realizou a perícia e fez levantamentos no local | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem é assassinado minutos após ser cumprimentado por atirador em Aparecida do Taboado
Idoso que caiu do telhado enquanto limpava caixa d'água morre em Dourados
Polícia
Idoso que caiu do telhado enquanto limpava caixa d'água morre em Dourados
Imagem ilustrativa
Polícia
Confusão em bar termina com jovem espancado com pauladas na cabeça na Vila Popular
Vítima chegou a ser socorrida com vida
Polícia
Trabalhador de empresa é morto a facadas em restaurante de Bataguassu
Local onde aconteceu o roubo e esfaqueamento
Polícia
Anastaciano tenta cancelar programa com mulher, mas é esfaqueado e roubado na Capital
Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por cortar virilha do filho de 6 anos para evitar abuso

Mais Lidas

Dupla foi presa em flagrante pelo homicídio
Polícia
Mulher foi assassinada na BR-262 pela prima após descobrir drogas em guarda-roupa
Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por cortar virilha do filho de 6 anos para evitar abuso
Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica
Cidade
Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica
Mária de Fátima, morta pela prima e jogada na BR-262, em Campo Grande
Polícia
Morta pela prima, mulher se refugiava na Capital após fugir de violência doméstica em MG