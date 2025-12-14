Menu
Domingo será de sol e previsão de tempestade em MS

Em Campo Grande, a previsão aponta mínimas de 22°C e máximas de 31°C

14 dezembro 2025 - 08h41Brenda Assis
A chuvas podem ocorrer a qualquer hora do diaA chuvas podem ocorrer a qualquer hora do dia   (Foto: Gabrielly Gonzalez )

A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul indica sol com variação de nebulosidade ao longo do desde domingo (14), porém podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação meteorológica é resultado do intenso transporte de calor e umidade, aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica. A passagem de cavados também favorece a formação de instabilidades no estado.

São esperados acumulados significativos de chuva, acima de 40 mm em 24 horas, principalmente na metade leste de Mato Grosso do Sul.

Em relação às temperaturas, as regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados devem registrar mínimas de 20°C, com máximas chegando aos 33°C. Nas regiões Pantaneira e Sudoeste, as temperaturas entre 23°C e 37°C.

Já nas regiões do Bolsão, Norte e Leste, as temperaturas mínimas variam de 22°C, com máximas de 33°C. Em Campo Grande, a previsão aponta mínimas de 22°C e máximas de 31°C.

Confira no mapa:

