(67) 99647-9098
Polícia

Dono de comércio de lubrificantes ficou sabendo de incêndio por funcionária na Capital

Estabelecimento ficou totalmente destruído e deve recomeçar do zero

25 outubro 2025 - 09h12Luiz Vinicius
Chamas estavam bastante altasChamas estavam bastante altas   (WhatsApp/JD1 Notícias)

O dono do estabelecimento Pec Lub Lubrificantes só tomou conhecimento do incêndio no prédio, assim que chegou na residência em que mora. Ele foi informado pela funcionária que havia sido avisada inicialmente por uma vizinha de um salão de beleza, que fica ao lado do comércio.

As chamas tomaram conta de todo o prédio e destruiu praticamente tudo, fazendo com que o homem, de 43 anos, recomeçasse o empreendimento do zero. O incêndio aconteceu durante a noite desta sexta-feira, dia 24 de outubro, na Vila Carvalho, em Campo Grande.

O combate as chamas envolveu diversas viaturas do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar que isolaram a área e interditaram algumas ruas, além do apoio da Guarda Civil Metropolitana.

Em decorrência do incêndio no estabelecimento, houve vazamento de óleo na pista e por isso, foi necessário também equipes da Defesa Civil, para que não houvesse nenhum contratempo ou algo mais grave envolvendo o incêndio.

O local ficou sob responsabilidade da empresa de segurança. No registro policial, não foi identificado o que teria acontecido para o início das chamas.

O caso foi registrado na Polícia Civil como incêndio e deverá ser investigado.

