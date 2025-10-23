Dupla em caminhonete 'abandona' rapaz ferido a facadas em UPA de Campo Grande

Saiba Mais Polícia JD1TV: Homem é morto a tiros dentro da própria casa em Bela Vista

Rapaz, de 29 anos, com sinais de embriaguez e ferido com golpes de faca, foi 'abandonado' por dois indivíduos no CRS (Centro Regional de Saúde) Nova Bahia, em Campo Grande, durante a madrugada desta quinta-feira, dia 23 de outubro.

Os dois homens que deixaram a vítima na unidade de saúde, estavam em uma caminhonete e sequer relataram o que havia acontecido ou quem teria desferido as facadas na vítima, fugindo em destino ignorado na sequência.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima apresentava ferimentos graves na região do rosto e no pescoço, mas não corria risco de morte.

Um enfermeiro conseguiu conversar com a vítima, onde a informação era de que as agressões por faca teriam ocorrido em uma tabacaria, no Jardim Montevidéu.

A vítima seria transferida para Santa Casa para maiores avaliações médicas.

