É o amor? Marido leva facadas de esposa, mas se nega a denunciá-la em Campo Grande

Rapaz, de 29 anos, foi esfaqueado pela própria companheira, de 25 anos, durante o começo da manhã desta sexta-feira, dia 21, na região do Parque do Lageado, em Campo Grande. O episódio aconteceu, segundo o homem, após um "episódio de descontrole emocional" da esposa.

O marido relatou ter sido atingido por três golpes de faca, todos superficiais e se negou a denunciá-la na Polícia Civil. A mulher em questão não foi localizada pelos policiais.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima relatou para a Polícia Militar que estava bebendo na casa da prima da esposa, quando a companheira teve o episódio de descontrole emocional, quebrando o para-brisa do carro e desferindo os golpes de faca contra o marido.

Os militares questionaram se a vítima queria denunciar a companheira, porém, não foi aceito. O único pedido foi para que ele pudesse retornar para a casa para ficar na companhia dos filhos.

O caso foi registrado na polícia como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também