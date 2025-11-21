Menu
Menu Busca sexta, 21 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

É o amor? Marido leva facadas de esposa, mas se nega a denunciá-la em Campo Grande

Tudo aconteceu após, segundo o homem, a companheira ter tido um "episódio de descontrole emocional"

21 novembro 2025 - 12h25Luiz Vinicius

Rapaz, de 29 anos, foi esfaqueado pela própria companheira, de 25 anos, durante o começo da manhã desta sexta-feira, dia 21, na região do Parque do Lageado, em Campo Grande. O episódio aconteceu, segundo o homem, após um "episódio de descontrole emocional" da esposa.

O marido relatou ter sido atingido por três golpes de faca, todos superficiais e se negou a denunciá-la na Polícia Civil. A mulher em questão não foi localizada pelos policiais.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima relatou para a Polícia Militar que estava bebendo na casa da prima da esposa, quando a companheira teve o episódio de descontrole emocional, quebrando o para-brisa do carro e desferindo os golpes de faca contra o marido.

Os militares questionaram se a vítima queria denunciar a companheira, porém, não foi aceito. O único pedido foi para que ele pudesse retornar para a casa para ficar na companhia dos filhos.

O caso foi registrado na polícia como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Xicará de café
Polícia
Homem precisa passar por cirurgia após ficar com xícara presa no ânus
VÍDEO: Motorista de Fusca morre após fazer 'zig-zag' em rodovia e bater contra caminhão
Polícia
VÍDEO: Motorista de Fusca morre após fazer 'zig-zag' em rodovia e bater contra caminhão
Aqueda aconteceu na quinta-feira
Polícia
Vaca cai em fossa séptica e mobiliza operação de resgate em Aquidauana
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Motorista morre preso às ferragens de carro após colisão com caminhão em Inocência
Estragos causados pela barragem Nasa Park -
Polícia
Mais de 1 anos após rompimento, Nasa Park anuncia reconstrução de barragem nas redes sociais
Gessica foi encontrada morta na residência em que morava
Polícia
Jovem é encontrada morta em residência após faltar trabalho em Sidrolândia
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Homem é morto a tiros na frente da esposa enquanto dirigia caminhonete em Dourados
Família escapa praticamente ilesa após carro cair da ponte em Porto Murtinho
Polícia
Família escapa praticamente ilesa após carro cair da ponte em Porto Murtinho
Ilustrativa
Polícia
Homem é esfaqueado durante briga no Jardim Aeroporto
Cadela não iria resistir aos ferimentos
Polícia
Xodó da família, cadela de 12 anos atacada por pitbull é sacrificada em Nova Andradina

Mais Lidas

Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Denúncia diz que na Procuradoria da Capital tem "gangue" com supersalários e folha secreta
Situação aconteceu na Avenida Eduardo Elias Zahran
Polícia
Motorista reage a assalto, atropela bandidos e mata um na Zahran
Motociclista bateu no banco da praça
Trânsito
Motociclista morre em grave acidente na praça central de Naviraí