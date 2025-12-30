Ex-morador de MS morre durante combate a guerra na Ucrânia

Leonardo Ribeiro Santos morreu durante combate na guerra da Ucrânia no último dia 26, mas a família do brasileiro só foi informada sobre a situação nesta segunda-feira, dia 29.
Ele já morou nas cidades de Coxim e de São Gabriel do Oeste, em Mato Grosso do Sul, mas é natural de Ilha Solteira, em São Paulo. Porém, a filha dele, de 7 anos, ainda mora na primeira cidade citada.
Segundo o site Edição MS, a família ainda busca informações a respeito de como conseguir fazer o translado do corpo para o Brasil.
Muitos brasileiros, civis e ex-militares, foram para a Ucrânia lutar na guerra contra a Rússia, motivados pelo idealismo, altos salários e até mesmo experiência militar.
Leonardo estava há cinco meses na Ucrânia
