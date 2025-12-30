Menu
Menu Busca terça, 30 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Ex-morador de MS morre durante combate a guerra na Ucrânia

Ele já morou nas cidades de Coxim e de São Gabriel do Oeste, em Mato Grosso do Sul

30 dezembro 2025 - 16h11Luiz Vinicius
Leonardo estava há cinco meses na UcrâniaLeonardo estava há cinco meses na Ucrânia   (Redes Sociais)

Leonardo Ribeiro Santos morreu durante combate na guerra da Ucrânia no último dia 26, mas a família do brasileiro só foi informada sobre a situação nesta segunda-feira, dia 29.

Ele já morou nas cidades de Coxim e de São Gabriel do Oeste, em Mato Grosso do Sul, mas é natural de Ilha Solteira, em São Paulo. Porém, a filha dele, de 7 anos, ainda mora na primeira cidade citada.

Segundo o site Edição MS, a família ainda busca informações a respeito de como conseguir fazer o translado do corpo para o Brasil.

Muitos brasileiros, civis e ex-militares, foram para a Ucrânia lutar na guerra contra a Rússia, motivados pelo idealismo, altos salários e até mesmo experiência militar.

Leonardo estava há cinco meses na Ucrânia

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Operação é realizada pela Polícia Civil de São Paulo
Polícia
Operação prende 233 agressores de mulheres no estado de São Paulo
Suspeito com a arma na mão
Polícia
VÍDEO: Homem é assassinado a tiros após 'olhar' para mulher em bar de Campo Grande
Agente do Gaeco -
Justiça
STJ nega liberdade a mulher presa na Operação Blindagem contra o PCC em MS
Vítima sobrevivente foi levada para o Hospital Regional de Aquidauana
Polícia
Com crise de ciúmes, mulher esfaqueia marido durante discussão em Aquidauana
Jairo foi morto a tiros enquanto estava no veículo
Polícia
Esposa de motorista assassinado na Vila Progresso foi avisada por garota de programa
Balneário onde ocorreu a fatalidade
Polícia
Criança que morreu em balneário de Bonito foi atingida por banco de madeira
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Polícia
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Militares conseguiram reverter o caso
Polícia
Bombeiros salvam criança de afogamento em rio de Corumbá
Movimentação policial no local
Polícia
AGORA: Perseguição termina com bandidos jogando carro em córrego na Capital
Confronto envolvendo Batalhão de Choque deixa um morto na Capital
Polícia
Confronto envolvendo Batalhão de Choque deixa um morto na Capital

Mais Lidas

AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Polícia
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Movimentação policial no local
Polícia
AGORA: Perseguição termina com bandidos jogando carro em córrego na Capital
Confronto envolvendo Batalhão de Choque deixa um morto na Capital
Polícia
Confronto envolvendo Batalhão de Choque deixa um morto na Capital
O corpo será levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jardim para exames necroscópicos
Interior
Criança morre durante passeio turístico em Bonito