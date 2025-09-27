Menu
Menu Busca sábado, 27 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Expulso de casa pelos pais, adolescente pede 'abrigo' em batalhão da PM na Capital

O garoto explicou que estava morando com um amigo, mas que não poderia permanecer mais no local

27 setembro 2025 - 14h10Luiz Vinicius
Adolescente pediu ajuda no 1°BPM, em Campo GrandeAdolescente pediu ajuda no 1°BPM, em Campo Grande   (Reprodução/Google Maps)

Adolescente, de 17 anos, procurou o 1° Batalhão da Polícia Militar, na manhã deste sábado (27), para pedir ajuda, ou melhor, um lugar para ficar, já que havia sido expulso tanto da casa do pai, como da casa da mãe, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o adolescente explicou aos militares que estava na casa de um amigo, mas que não poderia ficar mais naquele local.

Como outro colega estava ficando em um abrigo, o adolescente tentou permanecer no local, mas foi informado que só poderia receber auxílio após encaminhamento do Conselho Tutelar.

Assim, uma equipe da Polícia Militar procurou o Conselho Tutelar Sul para os trâmites e no local, foi informado que primeiramente, o adolescente deveria ser entregue na delegacia de plantão para depois serem realizados os procedimentos.

O caso foi registrado como abandono de incapaz. No registro policial, não consta relatos sobre contatos com os pais do adolescente.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caso aconteceu no bairro Zé Pereira
Polícia
JD1TV: Sentado na rua, 'Zé Bonitinho' morre após ser atropelado por carro no Zé Pereira
Imagem Ilustrativa
Polícia
Criança de 9 anos surta e mata mãe com várias facadas
Imagem Ilustrativa
Polícia
Médico é demitido ao cortar cabeça de recém-nascida durante o parto
Justiça condena "Perturbado do PCC" a mais de 10 anos de prisão por atirar em 'desafeto'
Justiça
Justiça condena "Perturbado do PCC" a mais de 10 anos de prisão por atirar em 'desafeto'
Polícia diz que trio paraguaio foi executado por dois pistoleiros
Polícia
Polícia diz que trio paraguaio foi executado por dois pistoleiros
ilustrativa
Polícia
Mulher é presa e adolescente apreendido por tentar furtar moto em Dourados
Local onde avião caiu
Polícia
Corpos de vítimas de acidente aéreo no Pantanal são levados para o IMOL de Campo Grande
Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste
Polícia
Condenado a 14 anos de prisão por estupro é preso na zona rural de MS
Depac Dourados
Polícia
Homem é preso por fugir e bater em PM's durante abordagem em Dourados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem 'mete a colher em briga de marido e mulher' e acaba esfaqueado em Rio Verde

Mais Lidas

Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Polícia
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Imagem Ilustrativa
Polícia
Criança de 9 anos surta e mata mãe com várias facadas