Expulso de casa pelos pais, adolescente pede 'abrigo' em batalhão da PM na Capital

Adolescente, de 17 anos, procurou o 1° Batalhão da Polícia Militar, na manhã deste sábado (27), para pedir ajuda, ou melhor, um lugar para ficar, já que havia sido expulso tanto da casa do pai, como da casa da mãe, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o adolescente explicou aos militares que estava na casa de um amigo, mas que não poderia ficar mais naquele local.

Como outro colega estava ficando em um abrigo, o adolescente tentou permanecer no local, mas foi informado que só poderia receber auxílio após encaminhamento do Conselho Tutelar.

Assim, uma equipe da Polícia Militar procurou o Conselho Tutelar Sul para os trâmites e no local, foi informado que primeiramente, o adolescente deveria ser entregue na delegacia de plantão para depois serem realizados os procedimentos.

O caso foi registrado como abandono de incapaz. No registro policial, não consta relatos sobre contatos com os pais do adolescente.

