Polícia

Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'

Apesar de as primeiras informações apontarem que Michelle Janaina teria sido assassinada pelo ex-marido, novos detalhes apontam para o real motivo do crime

21 novembro 2025 - 22h55Brenda Assis     atualizado em 21/11/2025 às 23h01

A Polícia Civil investiga se o assassinato de Michelle Janaina, 27 anos, ocorrido nesta semana no Jardim Noroeste, teria ligação com uma discussão familiar registrada dias antes do crime. Novos relatos de pessoas próximas à vítima levantam a possibilidade de que Michelle tenha sido morta em um ato de vingança.

De acordo com informações repassadas por uma amiga que morava com Michelle, a jovem teria se envolvido, no sábado anterior ao assassinato, em uma briga com um parente de seu atual companheiro. Durante o desentendimento, Michelle teria desferido uma facada contra esse familiar, episódio que conforme o relato, teria resultado em ameaças feitas contra ela ainda no local.

A amiga afirma que os parentes do homem esfaqueado teriam dito que “iriam se vingar”. Desde então, segundo ela, Michelle demonstrava preocupação.

O atual companheiro da vítima, que chegou ao local com ela no momentos depois do ataque e foi levado para prestar esclarecimentos. A amiga que repassou as informações disse ter ficado surpresa com a falta de reação emocional dele após a morte da mulher.

Ela afirma que o homem “não chorou e não demonstrou nenhum sinal de tristeza”, o que levantou suspeitas entre pessoas próximas, embora não haja, até o momento, qualquer confirmação policial de envolvimento dele no crime.

Outra informação mencionada pela amiga é uma mensagem enviada a uma prima do companheiro da vítima pouco depois do assassinato. Segundo ela, ao comunicar a morte de Michelle, recebeu como resposta apenas: “deu merda”. O tom da mensagem, de acordo com quem relata, sugeriria que a familiar já sabia que algo grave poderia acontecer, embora isso ainda dependa de investigação.

Com base nos depoimentos das pessoas próximas, a principal hipótese é de que a execução estaria relacionada à agressão cometida por Michelle contra o parente do companheiro. Apesar dos relatos, nenhum suspeito foi oficialmente apontado até o momento, e a investigação segue para confirmar a motivação e identificar os responsáveis.

Moradora do Noroeste

Michelle vivia no Jardim Noroeste com os três filhos pequenos, uma amiga e o atual companheiro. No momento do ataque, ela estava em uma motocicleta com a colega.

A Polícia Civil ainda não divulgou detalhes sobre a dinâmica do crime ou o andamento das diligências.

