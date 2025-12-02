Faccionados são presos antes de colocarem plano de execução à rival a prova na Capital

Vinycius Silveira da Silva, de 21 anos, e Victor Emanoel Candelaria, de 25 anos, foram presos em flagrante durante a segunda-feira, dia 1º, antes mesmo de colocarem à prova um plano de execução contra um rival, motivados por conflitos relacionados à disputa de território do tráfico de drogas em Campo Grande.

Eles foram detidos no Jardim Campo Nobre por equipes da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), que contou com apoio do Núcleo de Inteligência. Eles seriam do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Segundo a Polícia Civil, eles estavam com uma motocicleta furtada para praticar o crime e uma pistola cromada, de calibre 9 milímetros.

Com a confirmação das informações por parte do Núcleo de Inteligência, uma equipe da Denar realizou a incursão no imóvel usado pelos faccionados, onde encontraram a arma, munições e porções de drogas.

Diante dos fatos, ambos foram presos em flagrante e responderão pelos crimes de receptação, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas.

