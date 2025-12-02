Menu
Menu Busca terça, 02 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
IPVA Nov25
Polícia

Faccionados são presos antes de colocarem plano de execução à rival a prova na Capital

Eles estavam com uma motocicleta furtada para praticar o crime e uma pistola cromada

02 dezembro 2025 - 14h11Luiz Vinicius
Pistola que possivelmente seria usada no crimePistola que possivelmente seria usada no crime   (Divulgação/PCMS)

Vinycius Silveira da Silva, de 21 anos, e Victor Emanoel Candelaria, de 25 anos, foram presos em flagrante durante a segunda-feira, dia 1º, antes mesmo de colocarem à prova um plano de execução contra um rival, motivados por conflitos relacionados à disputa de território do tráfico de drogas em Campo Grande.

Eles foram detidos no Jardim Campo Nobre por equipes da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), que contou com apoio do Núcleo de Inteligência. Eles seriam do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Segundo a Polícia Civil, eles estavam com uma motocicleta furtada para praticar o crime e uma pistola cromada, de calibre 9 milímetros.

Com a confirmação das informações por parte do Núcleo de Inteligência, uma equipe da Denar realizou a incursão no imóvel usado pelos faccionados, onde encontraram a arma, munições e porções de drogas.

Diante dos fatos, ambos foram presos em flagrante e responderão pelos crimes de receptação, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas.

Reportar Erro
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

O acidente aconteceu na tarde de segunda
Polícia
Colisão entre carro e ônibus deixa dois feridos em Itaporã
Suspeito foi detido em flagrante
Polícia
Homem tentar matar jovem a facadas em aldeia de Laguna Carapã
Santa Casa da Capital
Polícia
Fraco e sem alimentação, homem morre ao cair e bater a cabeça dentro de casa
Prisão aconteceu em Coxim
Polícia
Jovem é preso por agredir e causar danos psicológicos na namorada de 16 anos em Coxim
Hospital da Vida
Polícia
Motociclista morre dias após cair de moto em Eldorado
As notas apreendidas serão encaminhadas para perícia.
Polícia
Dupla é presa com dinheiro falso em comércio de Ribas do Rio Pardo
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher 'cai em golpe' ao comprar chácara por R$ 60 mil em Campo Grande
VÍDEO: Sul-mato-grossense matou ex-mulher a tiros e tirou a própria vida em Goiás
Polícia
VÍDEO: Sul-mato-grossense matou ex-mulher a tiros e tirou a própria vida em Goiás
Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Paranhos
Polícia
Corpo de homem com marcas de tiros é encontrado na divisa de Paranhos com Paraguai
Colisão aconteceu na mureta da Avenida Gunter Hans
Polícia
Família pede doação de sangue para sobrevivente de acidente na Gunter Hans

Mais Lidas

Peugeout bateu com violência na mureta
Trânsito
AGORA: Passageiro de carro morre em acidente com mureta na Avenida Gunter Hans
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem é baleado próximo ao 'lixão' de Campo Grande
O crime aconteceu nas primeiras horas de hoje
Polícia
Jovem é assassinado a tiros no Caiobá
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
Polícia
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação