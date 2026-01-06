Falso delegado que ameaçou atirar em cachorro é servidor federal na Capital

A Polícia Civil identificou durante a segunda-feira, dia 5, o homem, de 56 anos, que se passou por delegado da instituição e ameaçou atirar em um cachorro de uma moradora, no bairro Otávio Pecora, em Campo Grande.

Ele, na verdade, exerce função comissionada com vínculo no Poder Executivo Federal, não possuindo qualquer vínculo com a Polícia Civil ou com o cargo de delegado.

Agora, a instituição aguarda a decisão da moradora de seguir ou não com a denúncia, o que configuraria um crime de ameaça. A mulher, no entanto, apenas deixou a ocorrência formalizada. Ela possui um prazo de 6 meses para oferecer a representação criminal.

Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu no mês de dezembro, quando o animal teria escapado e feito as necessidades na frente da casa do vizinho.

Ainda conforme a vítima, o homem foi até sua residência visivelmente exaltado, apresentando-se falsamente como delegado de polícia. Na ocasião, passou a proferir ameaças, afirmando que mataria o animal caso o fato se repetisse.

