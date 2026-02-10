Menu
Polícia

Falso líder religioso é preso por estuprar mulheres em 'limpeza espiritual'

Durante os encontros, ele incentivava as vítimas a ingerirem bebidas preparadas com ervas, que teriam efeito alucinógeno

10 fevereiro 2026 - 18h42Brenda Assis
Uma das mulheres relatou que, depois de registrar ocorrência, recebeu uma ligação com número privado com ameaças para não dar continuidade ao casoUma das mulheres relatou que, depois de registrar ocorrência, recebeu uma ligação com número privado com ameaças para não dar continuidade ao caso   (Reprodução/Polícia Civil)

Um homem que se apresentava como líder religioso foi preso na segunda-feira (9), em Guarujá, no litoral de São Paulo, suspeito de abusar sexualmente de mulheres durante supostos rituais de “limpeza espiritual”. Segundo a Polícia Civil, pelo menos quatro vítimas já foram identificadas.

De acordo com as investigações, o suspeito, identificado como Edson da Cruz, se dizia “pai de santo” e se aproximava de mulheres que enfrentavam problemas de saúde ou psicológicos, prometendo curas espirituais. Durante os encontros, ele incentivava as vítimas a ingerirem bebidas preparadas com ervas, que teriam efeito alucinógeno.

Ainda conforme a polícia, com as mulheres entorpecidas, o homem afirmava que o ritual exigia relações sexuais e, nesse momento, cometia os abusos. Após os crimes, ele teria intimidado as vítimas para evitar denúncias. Uma das mulheres relatou que, depois de registrar ocorrência, recebeu uma ligação com número privado com ameaças para não dar continuidade ao caso.

Até agora, duas vítimas foram identificadas em Guarujá e outras duas em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Para os investigadores, a existência de casos em cidades diferentes indica a possível extensão dos crimes.

Ao autorizar a prisão temporária, a Justiça apontou indícios de que o suspeito teria cometido crimes de violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. Segundo a decisão, a detenção é necessária para preservar provas e permitir o avanço das investigações.

O mandado foi cumprido por policiais da Delegacia Sede de Guarujá, com apoio da Delegacia de Defesa da Mulher. Além das acusações de crimes sexuais, o homem também é investigado por violência doméstica contra a ex-companheira.

Ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Guarujá e permanece à disposição da Justiça.

