Família que se envolveu em acidente vinha de São Paulo para passar o Natal na Capital

A família vítima do acidente registrado no final da manhã deste domingo (21) vinha de São Paulo para passar o Natal em Campo Grande. No veículo estavam Valeria Amaro da Penha, de 47 anos, condutora, o pai dela, Valdemar Paulo da Penha, de 86 anos, e a neta, Eduarda Esmeralda Penha, de 11 anos, bisavô e neta morreram no local.

Segundo informações apuradas, a própria condutora, que seguia em um Honda Fit, relatou às autoridades que dormiu ao volante em razão do cansaço da viagem, o que teria provocado a colisão. Valeria foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada à Santa Casa, com fratura na perna esquerda.

O pai e a neta da motorista morreram no local do acidente. O outro veículo envolvido, HB20, era conduzido por um homem que não precisou de atendimento médico.

A família seguia viagem para se reunir com parentes na Capital para as celebrações de fim de ano. O caso segue sendo apurado pelos órgãos responsáveis.

