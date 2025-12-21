Menu
Menu Busca domingo, 21 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Fim de ano 2025 - #2
Polícia

Família que se envolveu em acidente vinha de São Paulo para passar o Natal na Capital

Avó, única sobrevivente, confessou que dormiu ao volante por cansaço da viagem

21 dezembro 2025 - 14h00Taynara Menezes    atualizado em 21/12/2025 às 14h16
Carro foi parar na vegetação após a colisão Carro foi parar na vegetação após a colisão   (Foto: whatsapp/Jd1)

A família vítima do acidente registrado no final da manhã deste domingo (21) vinha de São Paulo para passar o Natal em Campo Grande. No veículo estavam Valeria Amaro da Penha, de 47 anos, condutora, o pai dela, Valdemar Paulo da Penha, de 86 anos, e a neta, Eduarda Esmeralda Penha, de 11 anos, bisavô e neta morreram no local.

Segundo informações apuradas, a própria condutora, que seguia em um Honda Fit, relatou às autoridades que dormiu ao volante em razão do cansaço da viagem, o que teria provocado a colisão. Valeria foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada à Santa Casa, com fratura na perna esquerda.

O pai e a neta da motorista morreram no local do acidente. O outro veículo envolvido, HB20, era conduzido por um homem que não precisou de atendimento médico.

A família seguia viagem para se reunir com parentes na Capital para as celebrações de fim de ano. O caso segue sendo apurado pelos órgãos responsáveis.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Arquivo pessoal
Polícia
Vídeo: Acidente entre carreta e carro deixa quatro feridos, incluindo criança, no anel viário
Ocorrência aconteceu próximo ao Autódromo Internacional de Campo Grande
Polícia
Neta e bisavô são vítimas fatais de acidente na BR-262, em Campo Grande
A Polícia Militar presta apoio ao choque na ocorrência
Polícia
Travesti é esfaqueada e tem celulares roubados em tentativa de latrocínio na Capital
Rapaz foi socorrido para a Santa Casa | Imagem ilustrativa
Polícia
Rapaz é socorrido para Santa Casa após ser esfaqueado no Monte Castelo
Feminicídios em MS foram brutais e escancaram o desafio de romper o ciclo da violência em 2025
Polícia
Feminicídios em MS foram brutais e escancaram o desafio de romper o ciclo da violência em 2025
VÍDEO: Ladrão é preso em flagrante por policial a paisana após assaltar mercado em Mundo Novo
Polícia
VÍDEO: Ladrão é preso em flagrante por policial a paisana após assaltar mercado em Mundo Novo
Polícia Militar esteve no local dos fatos
Polícia
Homem é chamado de 'tarado' ao olhar adolescente e espancado por moradores do Cristo Redentor
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Os militares atuam na 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar)
Polícia
Policial militar de MS é preso durante as férias no Pernambuco
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Paraguaio tenta furtar roupas em loja de shopping e acaba preso em Campo Grande

Mais Lidas

VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Os militares atuam na 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar)
Polícia
Policial militar de MS é preso durante as férias no Pernambuco
Dos ouvidos, 79% desaprovam a admistração da atual prefeita
Política
Pesquisa mostra Adriane como pior prefeita das capitais do Brasil
O show está marcado para abril
Cultura
Com ingressos a partir de R$ 285, Guns N' Roses confirma show em Campo Grande em 2026