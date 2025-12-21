Menu
URGENTE: Duas pessoas morrem em acidente entre carros na BR-262, em Campo Grande

Colisão frontal entre veículos ainda deixou uma criança ferida e mobilizou Bombeiros e Samu

21 dezembro 2025 - 12h49Luiz Vinicius e Brenda Assis    atualizado em 21/12/2025 às 13h39
Ocorrência aconteceu próximo ao Autódromo Internacional de Campo GrandeOcorrência aconteceu próximo ao Autódromo Internacional de Campo Grande   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Grave acidente de trânsito entre dois carros de passeio, registrado no final da manhã deste domingo, dia 21, deixou ao menos duas pessoas mortas na BR-262, em Campo Grande, na saída para Ribas do Rio Pardo.

A colisão frontal entre um Hyundai HB20, de cor branca, e outro veículo, de cor cinza, mas de modelo ainda não identificado, ainda deixou uma mulher e uma criança ferida. Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram mobilizados para a ocorrência.

Informações repassadas para a reportagem, apontam que no veículo cinza estava uma família, onde a condutora, que sobreviveu ao acidente, teria relatado aos militares que teria dormido ao volante.

No carro branco, o Hyundai HB20, estava um homem que estava sozinho no veículo.

Até o momento, não foram repassadas as identificações das vítimas que faleceram no local do acidente.

Na área de vegetação, nas margens da rodovia, o carro da família ficou destruído e diversos objetos ficaram espalhados, e foi possível observar algumas malas.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para os trabalhos de praxe, assim como a Polícia Rodoviária Federal, por se tratar de uma rodovia federal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

