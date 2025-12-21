Menu
Neta e bisavô são vítimas fatais de acidente na BR-262, em Campo Grande

Acidente aconteceu na manhã deste domingo, na saída para Ribas do Rio Pardo

21 dezembro 2025 - 13h40Taynara Menezes    atualizado em 21/12/2025 às 14h03
Ocorrência aconteceu próximo ao Autódromo Internacional de Campo GrandeOcorrência aconteceu próximo ao Autódromo Internacional de Campo Grande   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Neta e bisavô são vítimas fatais do grave acidente registrado no final da manhã deste domingo (21) na BR-262, em Campo Grande, na saída para Ribas do Rio Pardo. As vítimas foram identificadas como Valdemar Paulo da Penha, de 86 anos, e Eduarda Esmeralda Penha, de 11 anos.

Eles estavam em um Honda Fit, onde também seguia a avó da criança, Valeria Amaro da Penha, de 47 anos, que conduzia o veículo e sobreviveu. Segundo informações repassadas no local, a motorista relatou aos militares que teria dormido ao volante.

A colisão frontal envolveu ainda um Hyundai HB20, conduzido por um homem que estava sozinho no carro e não sofreu ferimentos.

Com o impacto, o Honda Fit saiu da pista e ficou destruído em meio à vegetação às margens da rodovia. Objetos pessoais e malas ficaram espalhados pelo local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu atenderam a ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou a área, enquanto a Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para os procedimentos de praxe. As causas do acidente serão apuradas.

