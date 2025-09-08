Menu
Menu Busca segunda, 08 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Fazendeiro encontra ossada humana em Maracaju

A Polícia Milita e a Perícia Técnica foram acionadas para atender o caso

08 setembro 2025 - 19h11Brenda Assis
A Polícia Milita e a Perícia Técnica foram acionadas para atender o casoA Polícia Milita e a Perícia Técnica foram acionadas para atender o caso   (Reprodução/Maracaju Speed)

Uma ossada humana foi localizada na manhã desta segunda-feira (8) em uma área de preservação ambiental, localizada na zona rural de Maracaju.

A descoberta mobilizou equipes da Polícia Civil e da perícia criminal, que agora trabalham para identificar a suposta vítima e as circunstâncias da morte.

De acordo com o Maracaju Speed, quem encontrou os restos mortais foi o arrendatário da propriedade enquanto vistoriava a área.

A Polícia Militar foi acionada, fazendo os levantamentos iniciais e isolando a área até a chegada da Polícia Militar e da Perícia Técnica.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Recém-nascido foi levado para um hospital
Polícia
Bebê abandonado em Aquidauana é filho de adolescente que se diz arrependida de atitude
Homem é preso por matar a sogra em Dois Irmãos do Buriti
Polícia
Homem é preso por matar a sogra em Dois Irmãos do Buriti
Lista mostra pessoas que podem ter CNH cassada ou suspensa em MS; confira
Polícia
Lista mostra pessoas que podem ter CNH cassada ou suspensa em MS; confira
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homem leva pedrada de pedinte que estava indignado após ganhar pouca comida no Carandá Bosque
O soldado Henrique está escrevendo uma história de superação em MS
Polícia
Paixão pela farda ajudou soldado do Choque a superar amputação após acidente na Capital
Homem é baleado na bunda durante briga com dono de bar em Ribas do Rio Pardo
Polícia
Homem é baleado na bunda durante briga com dono de bar em Ribas do Rio Pardo
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Grupo ameaça matar enfermeiro após 'recusar' atender jogador de futebol em Sidrolândia
Motociclista morre durante grave acidente de moto na MS-080, em Rochedo
Polícia
Motociclista morre durante grave acidente de moto na MS-080, em Rochedo
Vítima teve o rosto borrado para preservar a identificação
Polícia
Irmãos presos negam autoria de ataque com 15 facadas contra usuário de drogas
 Foto: Divulgação/CBMMG
Polícia
Pai e filho morrem afogados em lagoa em Belo Horizonte

Mais Lidas

Ismael foi assassinado a facadas no centro de Campo Grande
Polícia
Mãe relembra último abraço de Ismael, assassinado na Capital: 'Disse te amo'
Imagem Ilustrativa
Polícia
Pai é preso por atirar na cabeça de filho de dois anos: 'Cansei de pagar pensão'
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Polícia
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Foto: Reprodução/Redes sociais
Polícia
Mulher ameaça vizinha com pistola do marido policial e casal vai preso