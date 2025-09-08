Fazendeiro encontra ossada humana em Maracaju

A Polícia Milita e a Perícia Técnica foram acionadas para atender o caso (Reprodução/Maracaju Speed)
Uma ossada humana foi localizada na manhã desta segunda-feira (8) em uma área de preservação ambiental, localizada na zona rural de Maracaju.
A descoberta mobilizou equipes da Polícia Civil e da perícia criminal, que agora trabalham para identificar a suposta vítima e as circunstâncias da morte.
De acordo com o Maracaju Speed, quem encontrou os restos mortais foi o arrendatário da propriedade enquanto vistoriava a área.
A Polícia Militar foi acionada, fazendo os levantamentos iniciais e isolando a área até a chegada da Polícia Militar e da Perícia Técnica.
