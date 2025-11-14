Filhotes morrem e tutora é presa por maus-tratos a sete cachorros em Campo Grande

Mulher, que não teve a identificação revelada, foi presa em flagrante durante a quinta-feira, dia 13 de novembro, na Vila Carvalho, em Campo Grande, por deixar dois filhotes de cães morrerem e praticar maus-tratos a outros sete cachorros.

Ela teria se mudado de casa recentemente, mas deixou duas cadelas para trás, que foram encontradas com várias lesões, infestação de carrapatos e magreza. A descoberta aconteceu após uma denúncia chegar a Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista).

Segundo divulgado pela Polícia Civil, quando uma equipe chegou ao local indicado na denúncia, logo encontraram dois filhotes mortos, pertencentes a uma das cadelas que havia sido deixada na casa.

A tutora havia se mudado de uma casa para outra, deixando dois cães para trás entre sujeira extrema e móveis inservíveis descartados a céu aberto, o que caracterizou poluição ambiental pelo favorecimento à proliferação de fauna sinantrópica, como ratos, baratas e mosquitos.

Durante a vistoria dos policiais, as duas cadelas estavam na rua e se aproximaram quando viram a tutora, correndo em direção a ela, confirmando assim o vínculo.

Já na residência em que ela passou a morar, os outros cinco cães também foram encontrados em situação de maus-tratos, igualmente infestados por parasitas e sem alimentação.

Diante disso, a autora foi presa em flagrante pelos crimes de maus-tratos qualificado e poluição ambiental, cujas penas previstas variam de dois a cinco anos e de um a quatro anos de prisão, respectivamente.

