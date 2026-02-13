Garçom é morto com tiro no pescoço ao tentar comprar ração em Corumbá

O garçom Luiz Carlos Nunes de Matos foi morto com um tiro no pescoço na madrugada desta sexta-feira (13), enquanto comprava ração em uma conveniência no bairro Aeroporto, em Corumbá.

Segundo o site Diário Corumbaense, Luiz havia ido buscar a esposa após o expediente. O casal deu carona a uma amiga e, em seguida, parou no comércio para comprar ração para os cães.

A companheira relatou à polícia que a vítima desceu do carro para chamar a proprietária da conveniência e conversava com um vigia quando um Fiat Siena prata, com dois homens e uma mulher, parou nas proximidades. Dois ocupantes teriam descido e iniciado ofensas contra Luiz. Ele tentou evitar a confusão, e o grupo deixou o local.

Momentos depois, o mesmo veículo retornou. Conforme a testemunha, um dos suspeitos desceu armado e efetuou vários disparos. Um dos tiros atingiu o pescoço de Luiz.

Após os disparos, os envolvidos fugiram. A companheira da vítima pediu ajuda e, com apoio de pessoas que estavam no local, Luiz foi levado ao pronto-socorro municipal, onde já chegou sem vida.

A Polícia Militar realizou buscas no endereço de um suspeito, com apoio de equipe de Ladário, mas ninguém foi preso. O caso é investigado.

