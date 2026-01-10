Menu
Polícia

Golpe do falso advogado faz mulher perder R$ 10 mil em Paraíso das Águas

A vítima acreditou que havia ganhado uma causa judicial e fez transferências via PIX

10 janeiro 2026 - 17h12
Foto: Google MapsFoto: Google Maps  

Uma mulher de 58 anos registrou boletim de ocorrência na manhã deste sábado (10), em Paraíso das Águas, após cair em um golpe e perder R$ 10 mil ao acreditar que estava falando com a própria advogada pelo WhatsApp.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que, na noite de sexta-feira (9), por volta das 18h, começou a receber mensagens de uma pessoa que se apresentou como sua advogada. A golpista afirmou que a mulher havia ganhado uma causa judicial e que existiam valores a serem liberados.

Como a vítima realmente possui um processo em andamento, acabou acreditando na conversa. Durante o diálogo, a suposta advogada pediu o código PIX e perguntou quanto dinheiro havia disponível na conta bancária. Seguindo as orientações, a mulher realizou duas transferências via PIX, uma de R$ 1 mil e outra de R$ 9 mil, somando R$ 10 mil de prejuízo.

As transferências foram feitas para uma conta vinculada a uma instituição financeira, usando uma chave PIX do tipo CPF. Depois disso, a vítima ainda recebeu mensagens de outro número, de alguém que se identificou como promotor de Justiça, informando que seria realizada uma audiência por videoconferência.

Ao perceber contradições nas informações e desconfiar da situação, a mulher concluiu que havia sido vítima de um golpe e procurou a polícia para relatar o caso. Até o momento, o autor não foi identificado.

O fato foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Paraíso das Águas como estelionato, e o caso será investigado.

