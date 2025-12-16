Menu
Menu Busca terça, 16 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Fim de ano 2025 - #1
Polícia

Guarda Civil de Corumbá recebe doação de 30 mil munições da Polícia Civil

Parceria entre as forças de segurança visa fortalecer atuação e integração institucional

16 dezembro 2025 - 17h10Taynara Menezes
O ato contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, incluindo o prefeito Gabriel Alves de OliveiraO ato contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, incluindo o prefeito Gabriel Alves de Oliveira   (Foto: PCMS)
Dr Canela

O Delegado-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Lupérsio Degerone Lúcio, assinou nesta terça-feira (16) a doação de 30 mil munições calibre .40 à Guarda Civil Municipal de Corumbá. O ato contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, incluindo o prefeito Gabriel Alves de Oliveira.

Degerone destacou a importância da parceria entre a Polícia Civil e a força de segurança local, ressaltando que os itens doados contribuirão para o fortalecimento das atividades da corporação.

“Entendemos que a integração entre os órgãos de segurança é fundamental para o fortalecimento das ações voltadas à proteção da sociedade. Nesse sentido, a Polícia Civil considera de extrema relevância a parceria mantida com a Secretaria Municipal de Segurança Pública de Corumbá e com a Guarda Civil Municipal. A Guarda exerce papel essencial na atividade de segurança pública, especialmente por meio de sua atuação ostensiva, contribuindo diretamente para a manutenção da ordem e para a proteção da população corumbaense”, afirmou Degerone.

Reportar Erro
Dr Canela
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)
Polícia
Padrasto suspeito de estuprar enteado autista é preso no Noroeste
Conveniência pega fogo durante a madrugada em Corumbá
Polícia
Conveniência pega fogo durante a madrugada em Corumbá
O ônibus bateu na traseira da carreta
Polícia
Passageiro de ônibus morre durante acidente com carreta na BR-262, em Dois Irmãos do Buriti
Homem fica com as vísceras expostas ao ser atingido por garrafa quebrada
Polícia
Homem fica com as vísceras expostas ao ser atingido por garrafa quebrada
Mandados foram cumpridos em Corumbá
Polícia
Polícia Federal volta confrontar tráfico e prende traficante em Corumbá
Polícia Federal esteve cedo nas ruas de Corumbá
Polícia
Operação investiga vazamento de dados ao Comando Vermelho e desembargador é preso
Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por botar filha de 5 meses na chuva e querer 'vida sexual livre' em MS
Movimentação da Polícia Militar no local
Polícia
Rapaz nega entregar celular para assaltante e acaba esfaqueado no Guanandi
Policial civil foi expulso -
Justiça
Justiça mantém condenação de ex-policial civil acusado de corrupção em MS
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Idoso fica gravemente ferido ao bater bicicleta em moto em Nova Andradina

Mais Lidas

Caso foi na Escola Estadual José Mamede de Aquino -
Polícia
Após filha ser humilhada por professor, mãe aciona a Polícia em Campo Grande
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Cidade
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Justiça
Denúncia no Ministério Público aponta possível corrupção na Fundação de Rotarianos em Campo Grande
Promessa do sindicato é nem chegar motoristas aos terminais
Cidade
Sindicato confirma greve de ônibus na segunda-feira na Capital