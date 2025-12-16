Guarda Civil de Corumbá recebe doação de 30 mil munições da Polícia Civil

O Delegado-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Lupérsio Degerone Lúcio, assinou nesta terça-feira (16) a doação de 30 mil munições calibre .40 à Guarda Civil Municipal de Corumbá. O ato contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, incluindo o prefeito Gabriel Alves de Oliveira.

Degerone destacou a importância da parceria entre a Polícia Civil e a força de segurança local, ressaltando que os itens doados contribuirão para o fortalecimento das atividades da corporação.

“Entendemos que a integração entre os órgãos de segurança é fundamental para o fortalecimento das ações voltadas à proteção da sociedade. Nesse sentido, a Polícia Civil considera de extrema relevância a parceria mantida com a Secretaria Municipal de Segurança Pública de Corumbá e com a Guarda Civil Municipal. A Guarda exerce papel essencial na atividade de segurança pública, especialmente por meio de sua atuação ostensiva, contribuindo diretamente para a manutenção da ordem e para a proteção da população corumbaense”, afirmou Degerone.

