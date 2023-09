Homem acaba com pernas e quadril quebrado após ser espancado pela sogra

Um homem de 59 anos precisou ser internado na Santa Casa de Campo Grande após acabar com a perna e o quadril quebrados ao ser espancado pela sogra no Portal Caiobá, na Capital. As informações são do portal Dourados News.

Vizinhos teriam ouvido gemidos, em 8 de setembro, vindos de uma casa de aluguel, localizada nos fundos de um terreno. Ao investigarem o que seria o barulho, se depararam com a vítima afirmando que um portão havia caído em cima dela.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado duas vezes, com a vítima concordando em ser levada até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) apenas na última chamada.

Ao ser avaliado, o homem foi encaminhado para a Santa Casa, onde passou por cirurgia e segue internado.

Essa versão, no entanto, é contestada pelos vizinhos, que afirmam que os ferimentos não foram causados por um portão, como dito pela vítima, e sim pela mãe de uma mulher que o homem estava se relacionando, que o espancou.

Devido à agressão, os vizinhos registraram um boletim de ocorrência por lesão corporal dolosa.

