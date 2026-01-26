Homem causa acidente e foge peladão pelas ruas de Chapadão do Sul

Um homem de 38 anos foi detido pela Polícia Militar após causar um acidente de trânsito e ser flagrado andando nu pelas ruas de Chapadão do Sul, a 330 quilômetros de Campo Grande. O caso foi registrado na tarde de sexta-feira (24), no Centro da cidade, e divulgado apenas nesta segunda-feira (26).

De acordo com a Polícia Militar, o homem se envolveu em um acidente entre uma caminhonete e uma motocicleta na Avenida Onze. Após a colisão, ele abandonou o veículo e fugiu a pé, sem roupas, chamando a atenção de moradores e comerciantes da região.

Durante as buscas, o suspeito foi localizado nu na Avenida E. Segundo a PM, o homem apresentava comportamento agressivo e estava em surto psicótico, sendo necessário o uso de equipamentos de contenção para garantir a segurança da equipe e de terceiros.

Após ser imobilizado, o homem foi encaminhado ao hospital para atendimento médico. Um boletim de ocorrência foi registrado para apurar os fatos, que incluem ato obsceno e sinistro de trânsito.

