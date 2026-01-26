Menu
Polícia

Homem causa acidente e foge peladão pelas ruas de Chapadão do Sul

Ele estava tendo um surto psicótico quando foi localizado pelas autoridades

26 janeiro 2026 - 16h21Brenda Assis
Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do SulDelegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul   (Divulgação)

Um homem de 38 anos foi detido pela Polícia Militar após causar um acidente de trânsito e ser flagrado andando nu pelas ruas de Chapadão do Sul, a 330 quilômetros de Campo Grande. O caso foi registrado na tarde de sexta-feira (24), no Centro da cidade, e divulgado apenas nesta segunda-feira (26).

De acordo com a Polícia Militar, o homem se envolveu em um acidente entre uma caminhonete e uma motocicleta na Avenida Onze. Após a colisão, ele abandonou o veículo e fugiu a pé, sem roupas, chamando a atenção de moradores e comerciantes da região.

Durante as buscas, o suspeito foi localizado nu na Avenida E. Segundo a PM, o homem apresentava comportamento agressivo e estava em surto psicótico, sendo necessário o uso de equipamentos de contenção para garantir a segurança da equipe e de terceiros.

Após ser imobilizado, o homem foi encaminhado ao hospital para atendimento médico. Um boletim de ocorrência foi registrado para apurar os fatos, que incluem ato obsceno e sinistro de trânsito.

