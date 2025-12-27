Homem com câncer em estágio terminal é abandonado pelos filhos em Campo Grande

Um homem de 54 anos, portador de câncer terminal na garganta, foi encontrado em situação de abandono e desamparo no bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o registro foi feito na sexta-feira (26), mas os fatos teriam ocorrido no dia 19 de dezembro. O comunicante é irmão da vítima e procurou a polícia para denunciar a situação de vulnerabilidade em que o homem se encontra.

De acordo com o relato, a vítima está em estado de saúde gravemente debilitado, faz uso de sonda e traqueostomia e apresenta grande dificuldade de locomoção e comunicação, necessitando de cuidados contínuos. Ainda conforme a denúncia, o homem tem três filhos que, segundo o irmão, não estariam prestando a assistência necessária.

A testemunha informou ainda que a vítima chegou a ser levada ao Hospital São Julião por uma das filhas, mas que após receber alta médica ninguém foi buscá-lo. Diante da ausência de familiares, o hospital teria acionado um táxi para levá-lo até o local indicado pela própria vítima.

Atualmente, o homem mora em um terreno com uma casa localizada na propriedade da mãe, sem abastecimento de água e sem energia elétrica, o que agrava ainda mais a situação de abandono.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) Centro como abandono de incapaz.

