Polícia

Homem com câncer em estágio terminal é abandonado pelos filhos em Campo Grande

A vítima estaria vivendo sozinha em uma casa do Bairro Jardim Itamaracá, sem qualquer tipo de assistência

27 dezembro 2025 - 08h51Brenda Assis
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo GrandeO caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande   (Brenda Assis)

Um homem de 54 anos, portador de câncer terminal na garganta, foi encontrado em situação de abandono e desamparo no bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o registro foi feito na sexta-feira (26), mas os fatos teriam ocorrido no dia 19 de dezembro. O comunicante é irmão da vítima e procurou a polícia para denunciar a situação de vulnerabilidade em que o homem se encontra.

De acordo com o relato, a vítima está em estado de saúde gravemente debilitado, faz uso de sonda e traqueostomia e apresenta grande dificuldade de locomoção e comunicação, necessitando de cuidados contínuos. Ainda conforme a denúncia, o homem tem três filhos que, segundo o irmão, não estariam prestando a assistência necessária.

A testemunha informou ainda que a vítima chegou a ser levada ao Hospital São Julião por uma das filhas, mas que após receber alta médica ninguém foi buscá-lo. Diante da ausência de familiares, o hospital teria acionado um táxi para levá-lo até o local indicado pela própria vítima.

Atualmente, o homem mora em um terreno com uma casa localizada na propriedade da mãe, sem abastecimento de água e sem energia elétrica, o que agrava ainda mais a situação de abandono.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) Centro como abandono de incapaz.

