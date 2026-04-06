AGORA: Homem é baleado em atentado no bairro Guanandi e levado ao Hospital Regional

Um homem deu entrada no Hospital Regional após ser vítima de um atentado a tiros na rua Graúna, no bairro Guanandi, em Campo Grande, na noite desta segunda-feira (6). Segundo informações preliminares, ele foi levado ao hospital por particulares.

De acordo com os dados iniciais da ocorrência, a vítima — conhecida pelo apelido “Menor do Guanandi” — sofreu oito disparos de pistola. A princípio, ele não corre risco de vida, pois os tiros não atingiram órgãos vitais e permanece em atendimento na área vermelha.

Testemunhas relataram que o ataque envolveu dois indivíduos. Um deles, descrito como branco, na faixa dos 30 anos, magro, vestindo casaco bege e calça escura, medindo entre 1,60 e 1,70 metros de altura. O atirador teria contado com o apoio de um segundo indivíduo, ainda não identificado, e ambos teriam fugido em um Chevrolet Celta de cor escura, possivelmente verde, em direção à avenida Presidente Ernesto Geisel.

O caso está sendo apurado pela Polícia Militar, que deve contar com o apoio da Polícia Civil e da perícia científica para realizar levantamentos e identificar os autores do crime. O Batalhão de Choque também está acompanhando a ocorrência. A reportagem segue acompanhando a situação e atualizará os detalhes assim que novas informações forem confirmadas.

Vídeo mostra a movimentação policial:

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