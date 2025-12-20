Homem é chamado de 'tarado' ao olhar adolescente e espancado por moradores do Cristo Redentor

Homem de 45 anos foi espancado por um grupo de vizinhos no Bairro Cristo Redentor, localizado em Campo Grande. A confusão aconteceu durante a madrugada deste sábado (20).

Conforme o registro policial, a vítima estava no imóvel quando três jovens e uma adolescente, todos moradores da região, invadiram sua casa. Posteriormente, passaram a agredir o morador e com pauladas e pedradas.

Ao ser questionado sobre o motivo das agressões, a vítima detalhou que foi acusado de dar em cima da menor, que passou a chamá-lo de ‘tarado’ após ser olhada por ele. Apesar disso, ele afirmou não ter feito nada além disso ou tomado qualquer outra atitude desrespeitosa.

Ele não soube dizer o nome dos envolvidos. Porém, já por volta das 7h estava na frente de casa quando a menor passou no local e retornou armada com uma faca. Para se defender, o homem usou um pedaço de madeira, atingindo a jovem com um pedaço de madeira na perna.

Diante da situação, o caso foi levado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal dolosa e será investigado.

