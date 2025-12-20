Menu
Polícia

Homem é chamado de 'tarado' ao olhar adolescente e espancado por moradores do Cristo Redentor

Ele estava em casa quando foi alvo de pauladas e pedradas, chegando a ser ameaçado com uma faca

20 dezembro 2025 - 17h11Brenda Assis
Polícia Militar esteve no local dos fatosPolícia Militar esteve no local dos fatos   (Jornal da Nova)

Homem de 45 anos foi espancado por um grupo de vizinhos no Bairro Cristo Redentor, localizado em Campo Grande. A confusão aconteceu durante a madrugada deste sábado (20).

Conforme o registro policial, a vítima estava no imóvel quando três jovens e uma adolescente, todos moradores da região, invadiram sua casa. Posteriormente, passaram a agredir o morador e com pauladas e pedradas.

Ao ser questionado sobre o motivo das agressões, a vítima detalhou que foi acusado de dar em cima da menor, que passou a chamá-lo de ‘tarado’ após ser olhada por ele. Apesar disso, ele afirmou não ter feito nada além disso ou tomado qualquer outra atitude desrespeitosa.

Ele não soube dizer o nome dos envolvidos. Porém, já por volta das 7h estava na frente de casa quando a menor passou no local e retornou armada com uma faca. Para se defender, o homem usou um pedaço de madeira, atingindo a jovem com um pedaço de madeira na perna.

Diante da situação, o caso foi levado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal dolosa e será investigado.

