Polícia

Homem é encontrado morto com ferimento na cabeça ao lado de arma artesanal em Corumbá

A principal suspeita é de que o homem tenha cometido suicídio

25 setembro 2025 - 19h41Brenda Assis

Homem, de 29 anos, foi encontrado morto no começo da tarde desta quinta-feira (25), em uma área de mata localizada na Rua Mato Grosso esquina com a Rua Comandante Wanderley, na região conhecida como Vila Mamona, em Corumbá.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Diário Corumbaense, o corpo foi encontrado de bruços e com um ferimento de arma de fogo na cabeça. Próximo, havia uma arma de fabricação artesanal.

O Corpo de Bombeiros foi acionado junto com o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas ao chegarem ao local, puderam apenas constatar o óbito da vítima.

A área foi isolada e ficou sob responsabilidade da Polícia Militar até a chegada da perícia e de equipe da Polícia Civil. A principal suspeita é de que o homem tenha cometido suicídio. 

 

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone 188, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

