Polícia

Homem é encontrado morto próximo à árvore em Três Lagoas

Foram encontrados frascos de bebidas alcoólicas foram encontrados ao lado do corpo

05 janeiro 2026 - 13h11Luiz Vinicius
Homem foi encontrado próximo a uma árvoreHomem foi encontrado próximo a uma árvore   (24H News MS)

Demezio Aparecido Samuel Pedroso, de 59 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira, dia 5, aos fundos de uma residência na rua das Seriemas, no bairro Jardim Carioca, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

O corpo foi visualizado por uma vizinha, que ao se aproximar notou que a vítima estava sem sinais vitais e acionou a Polícia Militar, que resguardaram o local até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constataram o óbito.

Segundo informações do portal 24H News MS, de primeiro momento, não foram encontrados sinais de violência no corpo e frascos de bebidas alcoólicas foram encontrados ao lado do corpo.

Durante o final de semana, Demezio foi visto deitado em uma varanda de um imóvel, no qual foi solicitado a retirada para não causar a sensação de insegurança. O pedido foi acatado e antes dele ir embora, pediu uma garrafa de água, o que lhe foi concedido.

Ainda conforme o site local, a moradora saiu para pegar limão no quintal e visualizou o homem, quando acionou as autoridades.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que vai apurar as causas da morte.

