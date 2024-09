Homem é preso ao ser flagrado com 30 vacas furtadas de fazenda em Dourados

Um homem, de 57 anos, foi preso ao ser suspeito de receptação de gados furtados na cidade de Glória de Dourados.

Conforme as informações repassadas pela Polícia Civil, a ação conjunta contou com a participação da Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abigeato -Deleagro-, Delegacia de Polícia de Glória de Dourados e Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) na tarde da segunda-feira (9).

Enquanto as equipes faziam fiscalização pela região, o homem foi flagrado com 30 cabeças de gado, uma caminhonete e equipamentos de ordenha frutos do crime.

O gado e os demais objetos, avaliados em aproximadamente R$ 130 mil foram apreendidos e devolvidos às vítimas.

O auto de prisão foi lavrado na Delegacia local, não sendo arbitrada fiança em razão da pena para o delito.

