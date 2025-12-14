Homem é preso após agredir e enforcar ex-mulher em Naviraí

Um homem de 24 anos foi preso na madrugada deste domingo (14), em Naviraí, após agredir e enforcar a ex-mulher, de 30 anos, durante um ataque ocorrido por volta das 3h50 em uma residência na Rua Itaúba, no bairro Residencial Ipê.
A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima em estado de choque. Ela relatou que estava sozinha em casa quando o ex-companheiro chegou alterado, aparentemente sob efeito de entorpecentes, afirmando que havia outro homem dentro do imóvel. A discussão rapidamente evoluiu para agressões.
Segundo o relato da mulher, o agressor tentou atingi-la fisicamente e, ao tentar se defender, ela arremessou pratos e copos contra ele. Mesmo assim, o autor a enforcou, causando lesões no pescoço, além de apertar seus seios, provocando dores e ferimentos visíveis.
O homem fugiu antes da chegada da PM, mas foi localizado durante diligências na região. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica.