Polícia

Homem é preso após agredir e enforcar ex-mulher em Naviraí

O ataque ocorreu de madrugada na residência da vítima, que foi socorrida pela Polícia Militar

14 dezembro 2025 - 17h49Sarah Chaves, com Tanamídia Naviraí

Um homem de 24 anos foi preso na madrugada deste domingo (14), em Naviraí, após agredir e enforcar a ex-mulher, de 30 anos, durante um ataque ocorrido por volta das 3h50 em uma residência na Rua Itaúba, no bairro Residencial Ipê.


A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima em estado de choque. Ela relatou que estava sozinha em casa quando o ex-companheiro chegou alterado, aparentemente sob efeito de entorpecentes, afirmando que havia outro homem dentro do imóvel. A discussão rapidamente evoluiu para agressões.


Segundo o relato da mulher, o agressor tentou atingi-la fisicamente e, ao tentar se defender, ela arremessou pratos e copos contra ele. Mesmo assim, o autor a enforcou, causando lesões no pescoço, além de apertar seus seios, provocando dores e ferimentos visíveis.


O homem fugiu antes da chegada da PM, mas foi localizado durante diligências na região. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica.

