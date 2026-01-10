Menu
Homem é preso após briga com companheira no Jardim Morenão

A mulher precisou de atendimento médico após a confusão

10 janeiro 2026 - 12h13Sarah Chaves
A ocorrência atendida pela Polícia Militar - A ocorrência atendida pela Polícia Militar -   (Foto: Ilustrativa)

Um casal se envolveu em uma briga que terminou com ferimentos na madrugada de sexta-feira (9), na Rua Uchoa, no Jardim Morenão, em Campo Grande. A confusão ocorreu em frente à residência do casal e resultou na prisão do homem por lesão corporal em contexto de violência doméstica.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 2h40 e encontrou Juliene F.S e Bruno J.M discutindo. Juliene apresentava um ferimento no ombro direito e estava com uma faca nas mãos. Bruno, por sua vez, segurava um capacete de motocicleta e alegava ter sido atingido na cabeça. Os dois estavam alterados no momento da abordagem.

Ainda conforme o registro, a discussão começou horas antes, quando o casal foi a um mercado próximo de casa. No local, Bruno teria se irritado por causa de uma pessoa que não gosta. Já de volta à residência, Juliene pediu para que ele deixasse o imóvel, mas o pedido foi recusado e a briga continuou. Durante o confronto, Juliene teria arremessado pedras, causando ferimentos na cabeça de Bruno. Em seguida, ele também jogou uma pedra, que atingiu o ombro da mulher.

Bruno relatou que tentou sair do local, mas foi impedido, e que Juliene passou a agredir sua motocicleta e a atacá-lo com tapas e pedradas. Segundo ele, a mulher pegou uma faca, e a pedrada teria sido uma tentativa de se defender.

Juliene foi levada para a UPA Universitário, onde recebeu atendimento médico. Bruno inicialmente dispensou atendimento, mas foi encaminhado à delegacia. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

