Homem é preso com arma após ameaçar clientes em conveniência do Centro Oeste

Um homem foi preso em flagrante na tarde deste sábado (18) por porte ilegal de arma de fogo, após denúncia recebida pela Polícia Militar de que um suspeito estaria ameaçando pessoas com uma arma em um estabelecimento comercial localizado no bairro Centro Oeste, em Campo Grande.

De acordo com o registro policial, a equipe do 10º Batalhão da Polícia Militar, foi acionada para verificar uma ocorrência em uma conveniência da Rua Garoupa onde o suspeito, conduzindo uma motocicleta vermelha com a placa levantada, teria apontado uma arma contra clientes e funcionários.

Com base nas informações repassadas pela denunciante, os policiais iniciaram buscas pela região. O suspeito foi localizado na Rua Braz Clementino Mendonça, próximo a um supermercado, apresentando as mesmas características informadas.

Durante a abordagem, foi encontrado um revólver calibre .32, que ele carregava na cintura, contendo quatro munições, sendo três intactas e uma picotada. Ao ser questionado, o suspeito admitiu não possuir porte legal e declarou que havia adquirido a arma há vários anos, alegando que a utilizava para defesa pessoal.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

