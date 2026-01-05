Menu
Homem é preso com R$ 431 mil em 'Mounjaro' e cigarros eletrônicos em Ponta Porã

O suspeito tentou fugir, mas foi alcançado e, ao ser abordado, disse que a carga tinha como destino o estado de Mato Grosso

05 janeiro 2026 - 09h37Vinícius Santos
Apreensão - Apreensão -   (Divulgação / BPMRv)

Durante fiscalização na rodovia MS-164, em Ponta Porã, militares do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) apreenderam 4.672 cigarros eletrônicos e 23 unidades do medicamento tirzepatida (Mounjaro), avaliados em R$ 431.260,00.

O material estava em um veículo utilitário cujo condutor desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir. Durante a perseguição, ele abandonou o carro e tentou escapar a pé por uma estrada vicinal, mas foi alcançado e contido pelo Tático Ostensivo Rodoviário (TOR).

Durante o atendimento, ele contou aos policiais que havia recebido o veículo carregado com mercadorias de origem estrangeira no Paraguai, com destino ao estado de Mato Grosso.

O condutor foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia competente para as providências cabíveis. O veículo e os produtos apreendidos também foram apresentados à autoridade policial.

