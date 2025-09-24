Homem é preso por abusar de filha adolescente em Jardim

Um homem foi preso, na tarde desta terça-feira (23), por abusar da própria filha adolescente, em Jardim. O suspeito chegou a fugir da cidade após tomar conhecimento da denúncia, mas foi localizado pela Polícia Civil.

As investigações da Delegacia de Atendimento à Mulher de Jardim tiveram início na sexta-feira (19), quando o Conselho Tutelar e a tia da vítima procuraram a polícia, relatando que os abusos ocorreram desde os 7 anos de idade.

Com base nas informações obtidas, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão do acusado e a busca por provas em sua residência e nas casas de familiares.

Após diligências, o suspeito foi encontrado e preso. Durante as buscas, foram apreendidos celulares e pen drives, que serão encaminhados à perícia. O homem encontra-se preso e à disposição da Justiça.

O caso está sendo apurado como estupro de vulnerável, conforme o artigo 217-A do Código Penal. Para garantir a proteção da vítima, outros detalhes não foram divulgados.

