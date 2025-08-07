Homem é preso por ameaçar matar a esposa por mensagem enviada à sogra em MS

Homem, de 34 anos, foi preso na quarta-feira (6) por suspeita de fazer ameaças graves contra a companheira e a sogra, na cidade de Água Clara. A prisão foi realizada durante uma ação da Operação Shamar.

De acordo com a polícia, a vítima procurou a delegacia relatando que o genro havia enviado mensagens e áudios pelo WhatsApp, nas quais afirmava que “daria um tiro” em sua filha. As ameaças foram consideradas de extrema gravidade pelas autoridades.

Após o registro da denúncia, as equipes de plantão se mobilizaram rapidamente e localizaram o suspeito em sua residência. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à unidade policial.

A ação integra a Operação Shamar, coordenada nacionalmente para o enfrentamento à violência contra a mulher. O caso segue sob investigação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também