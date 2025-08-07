Menu
Menu Busca quinta, 07 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem é preso por ameaçar matar a esposa por mensagem enviada à sogra em MS

No texto, ele dizia que iria 'dar um tiro' na vítima; caso aconteceu em Água Clara

07 agosto 2025 - 19h42Brenda Assis
Delegacia de Polícia Civil de Água ClaraDelegacia de Polícia Civil de Água Clara   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 34 anos, foi preso na quarta-feira (6) por suspeita de fazer ameaças graves contra a companheira e a sogra, na cidade de Água Clara. A prisão foi realizada durante uma ação da Operação Shamar.

De acordo com a polícia, a vítima procurou a delegacia relatando que o genro havia enviado mensagens e áudios pelo WhatsApp, nas quais afirmava que “daria um tiro” em sua filha. As ameaças foram consideradas de extrema gravidade pelas autoridades.

Após o registro da denúncia, as equipes de plantão se mobilizaram rapidamente e localizaram o suspeito em sua residência. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à unidade policial.

A ação integra a Operação Shamar, coordenada nacionalmente para o enfrentamento à violência contra a mulher. O caso segue sob investigação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem é preso por estuprar enteada de 14 anos em Coxim
Polícia
Homem é preso por estuprar enteada de 14 anos em Coxim
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher é acorrentada em quarto escuro e sem comida pelo marido por 5 dias
JD1TV: Policial é baleado no pescoço após perseguir ladrão durante arrastão em SP
Polícia
JD1TV: Policial é baleado no pescoço após perseguir ladrão durante arrastão em SP
Homem é morto com mais de 60 tiros de fuzil na fronteira
Polícia
Homem é morto com mais de 60 tiros de fuzil na fronteira
 Garras
Polícia
Campo-grandense é preso após receber dinheiro de sequestro ocorrido em SP
O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira
Polícia
Motorista estava socorrendo neto quando foi atingido por moto na MS-164, em Ponta Porã
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande
Contrabandista morre ao atirar na própria cabeça durante operação na fronteira
Polícia
Contrabandista morre ao atirar na própria cabeça durante operação na fronteira
Faustão
Polícia
Faustão é internado com infecção na perna em São Paulo
O carro foi localizado na madrugada de hoje
Polícia
Homem aluga carro, não devolve e acaba preso por furto em Campo Grande

Mais Lidas

Ministro Alexandre de Moraes
Política
Placar atualizado mostra posição dos senadores sobre impeachment de Moraes
A mobilização aconteceu durante o começo da tarde de hoje
Polícia
JD1TV: Não foi fuga! Surto psiquiátrico de detento mobiliza equipes em presídio do Noroeste
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Lá vem ele de novo! Frio de 4°C volta para MS neste final de semana
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Adolescente autista é abandonado em rodoviária após ser retirado a força de ônibus em MS