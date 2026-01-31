Menu
Polícia

Homem é preso por suspeita de abusar de cadela no bairro Lageado

O CCZ foi acionado para atender o animal, mas durante a captura, ela acabou mordendo a mão de um colaborador e fugiu.

31 janeiro 2026 - 15h31Taynara Menezes    atualizado em 31/01/2026 às 15h32
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Um homem de 57 anos foi preso na tarde deste sábado (31) no bairro Lageado, em Campo Grande, após ser flagrado em situação que levantou suspeita de abuso contra uma cadela. O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) foi acionado para atender o animal, mas durante a captura, ela acabou mordendo a mão do servidor e fugiu.

Conforme a ocorrência, a Polícia Militar do 10º BPM, recebeu a denuncia como maus-tratos a animais. No local, a guarnição encontrou o suspeito visivelmente embriagado, deitado em um sofá com a cadela no colo, na área externa da residência, com o portão aberto.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o animal apresentava ferimentos na região genital e localizaram um preservativo usado ao lado do sofá.O homem foi encaminhado à CEPOL para prestar esclarecimentos. A delegada responsável e uma perita estiveram no local, assim como o CCZ.

No entanto, durante a tentativa de captura, a cadela mordeu um servidor do CCZ e fugiu, o que prejudicou a perícia no animal, sendo realizado apenas o trabalho pericial no local.

Vizinhos relataram que o suspeito mora na região há cerca de 25 anos, que costuma tratar bem os animais e que a cadela havia sido adotada há aproximadamente dois dias, já apresentando ferimentos na região genital, possivelmente relacionados a um tumor venéreo transmissível (TVT) canino.

O suspeito foi entregue à autoridade policial sem lesões aparentes, sendo necessário o uso de algemas para evitar fuga e garantir a segurança da equipe. O caso segue sob investigação.

