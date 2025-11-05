Homem mete garrafa quebrada na esposa e acaba preso em Costa Rica

Uma mulher de 31 anos foi agredida com uma garrafa de vidro quebrada pelo companheiro, de 32, na tarde desta terça-feira (4), em Costa Rica.

De acordo com a Polícia Militar, o chamado foi registrado por volta das 15h04, quando a equipe foi acionada para atender uma ocorrência na Unidade Básica de Saúde (UBS) do município. No local, os policiais encontraram a vítima, que havia dado entrada com ferimentos e contou que foi atacada pelo companheiro após uma discussão.

Segundo o relato da mulher, durante o desentendimento, o homem quebrou uma garrafa de vidro e a utilizou para feri-la. Diante das informações, a equipe se deslocou até a residência do casal, localizada na Rua Laérte Souza da Costa, onde o suspeito foi encontrado.

O agressor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com a vítima. Ambos passaram por exame de corpo de delito, conforme os procedimentos de praxe.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa em contexto de violência doméstica.

