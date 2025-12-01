Homem morre afogado enquanto aproveitava banho no rio Miranda

Homem, de 50 anos, que não teve o nome divulgado, morreu afogado durante a tarde deste domingo, dia 30, enquanto tomava banho no rio Miranda, no distrito do Salobra, em Miranda - a 208 quilômetros de Campo Grande.
O local em que aconteceu o acidente trágico é conhecido como ponte de ferro. O afogamento aconteceu por volta das 16h.
Segundo o site A Princesinha News, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para atuar na ocorrência, mas quando chegaram no local, visualizaram que populares havia localizado e retirado o corpo da água.
Os militares permaneceram no local até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica para os trabalhos de praxe.
O Corpo de Bombeiros reforça que locais de banho devem possuir segurança adequada e certificação de vistoria para evitar acidentes.Reportar Erro