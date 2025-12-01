Menu
Homem morre afogado enquanto aproveitava banho no rio Miranda

Populares conseguiram localizar e retirar o corpo da água

01 dezembro 2025 - 13h11Luiz Vinicius
Rio Miranda, em MirandaRio Miranda, em Miranda   (Johni via Flickr)

Homem, de 50 anos, que não teve o nome divulgado, morreu afogado durante a tarde deste domingo, dia 30, enquanto tomava banho no rio Miranda, no distrito do Salobra, em Miranda - a 208 quilômetros de Campo Grande.

O local em que aconteceu o acidente trágico é conhecido como ponte de ferro. O afogamento aconteceu por volta das 16h.

Segundo o site A Princesinha News, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para atuar na ocorrência, mas quando chegaram no local, visualizaram que populares havia localizado e retirado o corpo da água.

Os militares permaneceram no local até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica para os trabalhos de praxe.

O Corpo de Bombeiros reforça que locais de banho devem possuir segurança adequada e certificação de vistoria para evitar acidentes.

