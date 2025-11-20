Homem morre horas depois de ser atropelado na BR-163, em Dourados

Francisco Genildo Souza, de 56 anos, morreu horas depois de ser atropelado na BR-163, em Dourados. Ele teria saído do serviço na tarde de terça-feira (18) dizendo que iria assistir ao jogo da seleção com amigos.

Conforme o registro policial, apesar disso, o homem não voltou para casa ou deu notícias a família. Preocupada, a esposa começou a procurar por Francisco já na madrugada de quarta-feira (19), ligando para o patrão da vítima.

Também sem qualquer informação, o homem passou a procurar pelo funcionário em hospitais da cidade, até que em uma das UPAs os funcionários disseram que uma pessoa, ainda sem identificação, teria dado entrada na unidade após ser encontrada caída e desacordada na rodovia, com vários ferimentos pelo corpo. Ao olhar, ele identificou a vítima.

Apesar de ter sido socorrido, Francisco não resistiu e faleceu horas depois. O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais, uma vez que o condutor que atropelou a vítima fugiu sem prestar socorro.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também