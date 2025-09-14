Menu
Polícia

Homem que fugiu de hospital é encontrado morto no matagal em Três Lagoas

Luiz Fernando Perez Vieira, de 40 anos, deixou o a unidade de saúde no dia 30 de agosto sem receber alta médica

14 setembro 2025 - 15h38Taynara Menezes
Luiz deixou o hospital sem receber alta médicaLuiz deixou o hospital sem receber alta médica   (Foto: RCN 67)

O corpo de Luiz Fernando Perez Vieira, de 40 anos, foi localizado neste domingo (14) na região da Cascalheira, às margens do rio Paraná, em Três Lagoas. Morador de Água Clara, ele estava desaparecido desde 30 de agosto, quando deixou o Hospital Regional sem receber alta médica.

De acordo com o site RCN 67, a vítima enfrentava um quadro de saúde delicado, com histórico de baço rompido, crises de abstinência alcoólica, lapsos de memória e alucinações. A fragilidade preocupava a família, que temia que ele não conseguisse se orientar sozinho ou resistir por muito tempo sem alimentação adequada.

Durante as buscas, parentes percorreram a cidade por conta própria, acionaram as autoridades e chegaram a verificar câmeras de segurança. A filha dele, Camille Fernanda, havia relatado a angústia da família e o risco que o pai corria sem cuidados médicos.

O corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição, com roupas semelhantes às descritas no desaparecimento: bermuda clara, camiseta escura e uma mochila próxima.

A perícia deve realizar exames para confirmar oficialmente a identidade e investigar as circunstâncias da morte.

