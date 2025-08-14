Homem saia de casa para o trabalho quando foi morto a tiros em Chapadão do Sul

O homem, de 38 anos, que não teve o nome divulgado, foi morto enquanto saia de casa para ir ao trabalho na manhã desta quinta-feira (14), em Chapadão do Sul.
Conforme o site O Correio News, ele estava saindo do imóvel quando dois homens em uma moto se aproximaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Mesmo sendo pego de surpresa, ele tentou fugir, mas acabou sendo alcançado e baleado.
A perícia foi acionada e constatou que foram disparados ao menos 10 tiros de calibre 9mm, sendo que cinco atingiram a vítima, que morreu no local.
As causas e circunstâncias do crime estão sendo investigadas pelas autoridades policiais.
