Menu
Menu Busca terça, 04 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem tem celular e dinheiro roubados por duas travestis no centro de Dourados

Uma delas teria tomado o celular das mãos da vítima e dito que só devolveria o aparelho mediante o pagamento de R$ 300

04 novembro 2025 - 18h51Brenda Assis

Um homem de 58 anos teve o celular e R$ 300 roubados na noite de segunda-feira (4) no centro de Dourados, segundo registro da Polícia Civil. O crime ocorreu por volta das 23h, na Rua Onofre Pereira de Matos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima informou que havia parado o carro para ajustar o som do veículo quando foi abordada por duas travestis. Uma delas teria tomado o celular das mãos do homem e dito que só devolveria o aparelho mediante o pagamento de R$ 300.

Ao tentar pegar a quantia, o homem acabou tendo o dinheiro levado pelas suspeitas, que fugiram em seguida.

A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar as autoras por meio de imagens de câmeras de segurança instaladas na região. O crime foi registrado como roubo.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher tenta defender cachorro de ataque de pitbull e fica ferida na Mata do Jacinto
Vídeo: "A esquerda gosta é de bandido", rebate deputado em discussão na Alems
Política
Vídeo: "A esquerda gosta é de bandido", rebate deputado em discussão na Alems
No trajeto até a delegacia, ela afirmou estar grávida de trigêmeos e ser portadora de leucemia
Polícia
Mulher é flagrada se passando por advogada tentando defender homem preso em MT
Homem é esfaqueado durante briga por lixo com vizinho no Santa Luzia
Polícia
Homem é esfaqueado durante briga por lixo com vizinho no Santa Luzia
Adolescente inventa tentativa de sequestro para não ir à escola e boato se espalha em MS
Polícia
Adolescente inventa tentativa de sequestro para não ir à escola e boato se espalha em MS
Grupo criminoso se passava por policiais; materiais apreendidos na ação.
Polícia
Presa em Campo Grande, advogada que assaltava muambeiros é alvo de ameaças
O caso foi flagrado na manhã de hoje
Polícia
VÍDEO: De muleta e tudo, homem finge ser deficiente para pedir esmola em Três Lagoas
Diulia segue em estado grave
Polícia
Adolescente de 17 anos é quem empinou moto e atropelou jovem em Sidrolândia
VÍDEO: Câmera flagrou motociclista rampando quebra-molas antes de morrer no São Conrado
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou motociclista rampando quebra-molas antes de morrer no São Conrado
Mulher passa mal e morre ao cair saindo do banheiro em Três Lagoas
Polícia
Mulher passa mal e morre ao cair saindo do banheiro em Três Lagoas

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Trânsito
Morre servidor da Sesau atropelado por motociclista na rua Brilhante, em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote