Homem tem celular e dinheiro roubados por duas travestis no centro de Dourados

Um homem de 58 anos teve o celular e R$ 300 roubados na noite de segunda-feira (4) no centro de Dourados, segundo registro da Polícia Civil. O crime ocorreu por volta das 23h, na Rua Onofre Pereira de Matos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima informou que havia parado o carro para ajustar o som do veículo quando foi abordada por duas travestis. Uma delas teria tomado o celular das mãos do homem e dito que só devolveria o aparelho mediante o pagamento de R$ 300.

Ao tentar pegar a quantia, o homem acabou tendo o dinheiro levado pelas suspeitas, que fugiram em seguida.

A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar as autoras por meio de imagens de câmeras de segurança instaladas na região. O crime foi registrado como roubo.

