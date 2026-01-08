Menu
Homem usa 'conversa fiada' para atrair mulher e tentar estuprá-la em Três Lagoas

Ele foi preso em flagrante após ser encontrado escondido em um hotel

08 janeiro 2026 - 15h55Luiz Vinicius
Suspeito foi preso em flagranteSuspeito foi preso em flagrante   (Alfredo Neto/RCN67)

Homem, que não teve a identificação revelada, foi preso em flagrante no final da manhã desta quinta-feira, dia 8, após tentar estuprar uma mulher em uma residência, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Ele abordou a vítima em via pública e usando falso pretexto de busca por auxílio doméstico, atraiu a mulher para o interior de uma residência, onde passou a ameaçá-la com facas e tentou cometer o crime sexual.

Segundo a Polícia Civil, a vítima entrou em luta corporal com o autor, chegou a ter as mãos machucadas durante sua defesa, mas conseguiu fugir do imóvel e pedir socorro a populares, que a auxiliaram até a chegada da polícia.

Na delegacia, a mulher contou os detalhes do episódio e repassou as características do suspeito, que ajudou a equipe da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) a chegar ao paradeiro do seu esconderijo.

O homem foi localizado escondido em um estabelecimento hoteleiro na área central da cidade, momento em que ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à DAM, onde foi formalizada a prisão.

