Polícia

Homem usa faca artesanal para matar jovem após ser ameaçado de morte em Sonora

Ele confessou o crime ao ser localizado e entregou a faca as autoridades

09 agosto 2025 - 19h11Brenda Assis
O aconteceu na quinta-feiraO aconteceu na quinta-feira   (Foto: Reprodução/PCMS)

Homem, de 30 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (8) por suspeita de matar o jovem Gabriel Henrique Alves de Almeida, de 29 anos, na cidade de Sonora.

Conforme as informações iniciais, Gabriel foi atingido por vários golpes de faca na região da cabeça, sendo encontrado sem sinais vitais em seu quatro. O rapaz estava de joelhos, com parte do corpo sobre a cama.

A Polícia Militar foi acionada, fazendo o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, que fizeram os levantamentos iniciais. Ainda durante a perícia, as autoridades notaram que o local não tinha sinais de luta ou de roubo.

Diante da situação, foram feitas diligências até que o nome e as características de um suspeito foram descobertos. Ao ser encontrado na rua, o homem confessou o crime e detalhou que usou uma faca artesanal de aproximadamente um quilo para golpear a vítima.

O autor explicou ainda que foi ameaçado de morte por Gabriel. Temendo pela sua vida, resolveu matar o rapaz. Diante da situação, ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da cidade, onde os fatos foram registrados.

