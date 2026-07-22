O idoso Valdemir Mariano Rodrigues, de 64 anos, morreu na tarde de terça-feira (21) no Hospital da Vida, em Dourados. Ele estava internado na unidade hospitalar há seis dias após sofrer um grave acidente de trânsito.

A vítima pilotava uma motocicleta por uma estrada vicinal no município de Mundo Novo quando tentou acessar a rodovia BR-163. Nesse momento, o motociclista acabou atingido por um automóvel que trafegava pela pista.

Devido ao impacto do atropelamento, o idoso sofreu ferimentos graves e recebeu os primeiros socorros em um hospital local. Diante do estado de saúde crítico, ele acabou transferido no mesmo dia para Dourados.

Apesar dos cuidados médicos recebidos durante o período de internação, Valdemir não resistiu às complicações dos ferimentos. A filha da vítima compareceu à Delegacia de Polícia Civil para comunicar o óbito do pai.

O caso foi registrado pelas autoridades policiais para apuração das circunstâncias do acidente na rodovia federal. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal antes de ser liberado para os atos fúnebres da família.