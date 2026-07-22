Dois nomes de Campo Grande estão por trás de um projeto inédito no mercado automotivo brasileiro. Os empresários Guilherme Maia e Matheus Palhano, fundadores da BF///MS, se uniram à Mitsubishi Motors para criar a Triton BF///MS, uma série especial da picape desenvolvida em parceria entre a montadora e a comunidade sul-mato-grossense.

O modelo será apresentado oficialmente nesta sexta-feira (24), em Campo Grande, na Mitsubishi HC, marcando o início de uma trajetória que termina no Festival Interlagos, maior evento automotivo do Brasil, realizado entre os dias 27 e 30 de agosto, em São Paulo.

Para os fundadores da BF///MS, a criação representa um marco. “É a primeira vez no Brasil e talvez no mundo que uma montadora e uma mídia se unem para criar um carro. Conseguimos reunir a tradição da Mitsubishi com a essência, o estilo e a paixão que construímos a BF///MS. É uma picape feita por apaixonados por picapes, para apaixonados por picapes”, afirmam.

Baseada na versão topo de linha Triton Katana Terra, a série especial recebeu elementos exclusivos de design e acabamento, como rodas aro 20 com acabamento diamantado escuro, pneus mistos, detalhes com o brasão do cavalo, símbolo da BF///MS, e combinação de cores que reforça a proposta robusta do modelo.

Criada em Campo Grande a partir da paixão pelo universo das picapes, do agronegócio e do estilo de vida 4x4, a BF///MS construiu uma comunidade nacional com quase 3 milhões de seguidores nas redes sociais, tornando-se referência em conteúdos sobre o segmento.

A Triton BF///MS será comercializada por R$ 339.990, com produção sob demanda conforme o número de encomendas. As pré-reservas ficam abertas até 7 de setembro pelo site da Mitsubishi Motors.

O lançamento em Campo Grande acontece nesta sexta-feira (24), às 19h30, na Mitsubishi HC, localizada na Avenida Cônsul Assaf Trad, 1840, no bairro Mata do Jacinto. No sábado (25), será realizado test drive para imprensa na sede da BF///MS.