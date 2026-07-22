Um incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar na noite desta quarta-feira (22), em um sobrado localizado na Rua Amazonas, na Vila Gomes, em Campo Grande. As chamas atingiram a parte superior da residência e causaram danos significativos.

Conforme apurado pela reportagem no local, o fogo ficou concentrado na parte superior do imóvel, atingindo três cômodos e um banheiro. As equipes atuam no combate às chamas para evitar que o incêndio volte a se alastrar.

As informações preliminares apontam que o incêndio pode ter começado em um aparelho de ar-condicionado. No entanto, a causa será confirmada.

Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas. A ocorrência segue em atendimento pelo Corpo de Bombeiros.

Confira o vídeo abaixo: