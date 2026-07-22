Tragédia
Vídeo: Incêndio atinge sobrado e danifica parte superior de residência na Vila Gomes
Fogo atingiu três cômodos e um banheiro na noite desta quarta-feira (22) e a suspeita inicial é de que as chamas tenham começado em um aparelho de ar-condicionado
Um incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar na noite desta quarta-feira (22), em um sobrado localizado na Rua Amazonas, na Vila Gomes, em Campo Grande. As chamas atingiram a parte superior da residência e causaram danos significativos.
Conforme apurado pela reportagem no local, o fogo ficou concentrado na parte superior do imóvel, atingindo três cômodos e um banheiro. As equipes atuam no combate às chamas para evitar que o incêndio volte a se alastrar.
As informações preliminares apontam que o incêndio pode ter começado em um aparelho de ar-condicionado. No entanto, a causa será confirmada.
Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas. A ocorrência segue em atendimento pelo Corpo de Bombeiros.
Confira o vídeo abaixo: