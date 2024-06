Hospital Regional apura queda de paciente que caiu do 6° andar em Campo Grande

Na manhã deste sábado (15), um paciente de 58 anos que teve a identidade preservada, caiu do 6° andar do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul na Capital.

Segundo informações do próprio hospital, o paciente foi reanimado por equipe própria e encaminhado para a Santa Casa para ter o atendimento especializado, referência em trauma.

A unidade hospitalar investiga as circunstâncias que levaram a queda do paciente.

