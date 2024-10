Idosa morre em acidente horas depois de descobrir diagnóstico de câncer em MS

A idosa Ana Maria da Silva Paniago, de 65 anos, morreu durante um grave acidente ocorrido na BR-060, próximo a cidade de Camapuã, na tarde desta quarta-feira (9). A vítima voltava para casa após descobrir que estava com câncer.

Conforme as informações do site BNC, Ana era passageira de um Toyota Yaris, que era da Secretaria de Saúde, e estava voltando de Campo Grande para Paraíso das Águas, onde residia. Em determinado momento, por motivos ainda não identificados, o carro colidiu frontalmente contra uma Fiat Strada que trafegava em sentido contrário.

Além de Ana, sua filha, o motorista e outro paciente estavam no veículo. Por conta do impacto, as vítimas ficaram presas às ferragens. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, prestando os primeiros socorros a todo.

Porém, Ana não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local. A Prefeitura de Paraíso das Águas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, emitiu uma nota lamentando profundamente o falecimento de Ana Maria.

“Neste momento de imensa dor e tristeza, nos solidarizamos com os familiares e amigos de Dona Ana Maria, que era muito querida por todos. Também expressamos nossos sentimentos a todas as vítimas envolvidas neste triste acidente”, declarou a nota oficial.

Além de prestar solidariedade, a prefeitura informou que está oferecendo todo o suporte necessário às vítimas e suas famílias, tanto no âmbito médico quanto no apoio psicológico e social.

O caso esta sendo investigado pelas autoridades policiais.

