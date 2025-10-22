Menu
Polícia

Idoso desmaia dentro de casa e morre uma semana depois em Campo Grande

Ele estava internado na Santa Casa, onde passou por atendimento médico especializado e não resistiu aos ferimentos

22 outubro 2025 - 18h24Brenda Assis
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo GrandeO caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande   (Brenda Assis)

Um idoso, de 68 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (22), em Campo Grande, após sofrer complicações de saúde decorrentes de uma queda em casa.

Segundo o boletim de ocorrência, o paciente deu entrada na Santa Casa no dia 14 de outubro, após ser levado inicialmente à UPA do bairro Aero Rancho. Ele havia desmaiado em casa e caído da própria altura, apresentando traumatismo craniano e perda de consciência.

Familiares relataram que o idoso já vinha se sentindo mais fraco, com dores nas costas, sonolência, dificuldade para andar e perda de força nas pernas.

Após exames e avaliação médica, foi identificado que ele havia sofrido um AVC (Acidente Vascular Cerebral) isquêmico. Durante a internação, o quadro evoluiu para sepse, provavelmente causada por uma infecção abdominal. A vítima faleceu às 1h23 de hoje.

O filho da vítima informou ainda que o pai era portador de epilepsia, hipertensão, diabete, e já havia sofrido três infartos e um AVC anterior. Apesar disso, nos últimos meses havia apresentado melhora, recuperando parcialmente a locomoção e a lucidez após cerca de um ano acamado.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como morte decorrente de fato atípico. Além disso, o idoso passará por exame necroscópico para confirmar as causas da morte.

